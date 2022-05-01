Креативным предпринимателям Тюмени рассказали об актуальных мерах поддержки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О возможности экспорта продукции в другие страны, помощи в составлении бизнес-планов, участии в грантовых конкурсах для самозанятых рассказали предпринимателям, работающим в сфере креативных индустрий, на семинаре в пространстве "Точка кипения" в Тюмени 25 мая.

На встречу пришли около 40 участников — это предприниматели и те, кто работают с предпринимателями.

Заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Екатерина Ульянцева отметила, что креативные индустрии набирают популярность в сфере экспорта, поэтому учреждение открыто к сотрудничеству с их представителями. Предпринимателям помогают с поиском и подбором иностранного покупателя, они могут участвовать в международных бизнес-миссиях. Центр работает с Казахстаном, Узбекистаном, Арменией, Китаем, Индией, Турцией, Египтом, Ираном и другими направлениями.

"Экспорт помогает увеличить объемы продаж за счет новых рынков и прибыль. При поддержке нашего центра каждый год растет количество экспортеров и экспортных контрактов", — поделилась Екатерина Ульянцева.

Компаниям, которые производят различные продукты, поддержку оказывает региональный центр инжиниринга. Его руководитель Лилия Загваздина рассказала участникам семинара, что здесь бизнесменам помогут определиться с формой поддержки на предприятии. Услуги направлены на развитие продукта, производственных процессов, повышение конкурентоспособности и цифровизацию процесса. Здесь же бизнесменам помогают с составлением бизнес-планов. Консультации можно получить на сайте центра и по телефону 499-944.

Заместитель директора департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Ирина Коростелева пригласила слушателей принять участие в конкурсе на грантовую поддержку. Самозанятые смогут получить до 100 тыс. рублей. Заявки принимают по 3 июня.

Также существует финансовая мера поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, она ориентирована на самозанятых от 14 лет. Она предоставляется на возмещение 50% фактически понесенных затрат, возникающих в связи с приобретением оборудования.

Директор центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Оксана Астафьева рассказала о помощи в открытии собственного дела. "Мы начинаем с нуля разрабатывать его карьерную траекторию, анализировать рынки услуг, рынки товаров на территории Тюмени. Обучение бесплатное. Сопровождаем участника программы на протяжении двух лет", — поделилась она. Сумма финансовой помощи при государственной регистрации составляет 192 тыс. рублей.

Услуги тюменского Агентства развития креативных индустрий выбиваются из общего перечня, отметил его директор Алексей Краев. "Анонсировали семинар для креативных предпринимателей. Это предпринимательство, связанное с творчеством в разных аспектах. Сюда можно отнести исследования, социальные продукты, событийные мероприятия. В идеале это все виды деятельности, в рамках которых создается новый продукт. Мы предлагаем формы поддержки, связанные с продюсированием проектов. Можем закрепить продюсера за существующим проектом, в том числе предпринимательским", — рассказал директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Инна Пахомова