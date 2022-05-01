Тюменцам помогут монетизировать свои бизнес-идеи в школе креативных индустрий

ТРО "Опора России" ТРО "Опора России"

Тюменская школа креативных индустрий принимает заявки для обучения до 20 мая. Представители креативных индустрий вместе с предпринимателями и экспертами города будут вместе упаковывать и монетизировать свой интеллектуальный капитал.

Как сообщает ТРО "Опора России", программа предусматривает ряд образовательных интенсивов для предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий.

Первое, с чего начинается обучение, — деловая игра "Завод". Далее участников ждут занятия с предпринимателями, экскурсии на успешные предприятия из сферы креативных индустрий, нетворкинг и презентация своих бизнес-проектов для потенциальных инвесторов. Программа рассчитана на 72 часа обучения и включает 16 тем, необходимых для погружения в специфику рынка креативных индустрий. Они объединены в четыре блока: исследование, прототип, производство, рынок.

"Мы создали этот проект специально для предпринимателей, работающих в сфере творчества, информационных технологий и технологических стартапов. Основной акцент мы делаем на передачу начинающим бизнесменам навыков выстраивания производственной цепочки создания и реализации креативного продукта", — сказал генеральный директор "Тюменского агентства развития креативных индустрий" Алексей Краев.

Креативные индустрии включены в программу инвестиционного развития Тюменской области до 2024 года. Среди тюменцев много талантливых людей, которые уже создали свои креативные продукты и хотят их монетизировать. А те, кто уже делает креативный бизнес, смогут его масштабировать.

"Тюмень имеет очень серьезные показатели по уровню развития креативных индустрий. По данным АСИ, Тюменская область находится на третьем месте по вкладу креативных индустрий во внутренний региональный продукт. У нас самые серьезные амбиции, и мы намерены их полностью реализовать при постоянном сотрудничестве с нашими партнерами. Мы делаем ориентир на подготовку наших земляков – креаторов, знающих нашу историю, культуру, желающих развивать свой город. Для них создан проект — Тюменская школа креативных индустрий, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив", — отметил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Участниками проекта могут стать предприниматели, которые относятся к одной из 16 креативных индустрий: дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, ТВ, мода, образование, маркетинг, разработка игр, журналистика и издательство, новые медиа, кино, компьютерная графика, архитектура и урбанистика.

С условиями заявочной кампании первой волны проекта можно ознакомиться в сообществе Тюменская школа креативных индустрий.