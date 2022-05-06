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Открыта регистрация на первую волну Тюменской школы креативных индустрий для молодых предпринимателей

Общество, 19:04 06 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регистрация на первую волну Тюменской школы креативных индустрий для молодых предпринимателей стартовала 6 мая. Участие в проекте бесплатное, сообщает Тюменское агентство креативных индустрий.

"Опытные эксперты расскажут про монетизацию креативных идей, продвижение и продажу своего продукта, навыки бизнес-мышления, а также помогут разработать систему управления успешного предпринимателя. По итогам проекта участники получат необходимые компетенции по созданию перспективных продуктов и смогут выйти на рынок креативных индустрий", - говорит гендиректор агентства Алексей Краев.

Заявки принимают по ссылке до 20 мая.

Напомним, проект Тюменской школы креативных индустрий выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив, 439 тыс. рублей. Почти 1 млн 639 тыс. рублей вложит само агентство. Примерно 200 предпринимателей Тюмени и те, кто только планирует заняться предпринимательской деятельностью, станут участниками Школы креативных индустрий. Занятия в ней пройдут в два потока.

Анжела Лебедева

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# Алексей Краев , креативные индустрии , предприниматели

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