Открыта регистрация на первую волну Тюменской школы креативных индустрий для молодых предпринимателей
Регистрация на первую волну Тюменской школы креативных индустрий для молодых предпринимателей стартовала 6 мая. Участие в проекте бесплатное, сообщает Тюменское агентство креативных индустрий.
"Опытные эксперты расскажут про монетизацию креативных идей, продвижение и продажу своего продукта, навыки бизнес-мышления, а также помогут разработать систему управления успешного предпринимателя. По итогам проекта участники получат необходимые компетенции по созданию перспективных продуктов и смогут выйти на рынок креативных индустрий", - говорит гендиректор агентства Алексей Краев.
Заявки принимают по ссылке до 20 мая.
Напомним, проект Тюменской школы креативных индустрий выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив, 439 тыс. рублей. Почти 1 млн 639 тыс. рублей вложит само агентство. Примерно 200 предпринимателей Тюмени и те, кто только планирует заняться предпринимательской деятельностью, станут участниками Школы креативных индустрий. Занятия в ней пройдут в два потока.
Анжела Лебедева