Открыта регистрация на первую волну Тюменской школы креативных индустрий для молодых предпринимателей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регистрация на первую волну Тюменской школы креативных индустрий для молодых предпринимателей стартовала 6 мая. Участие в проекте бесплатное, сообщает Тюменское агентство креативных индустрий.

"Опытные эксперты расскажут про монетизацию креативных идей, продвижение и продажу своего продукта, навыки бизнес-мышления, а также помогут разработать систему управления успешного предпринимателя. По итогам проекта участники получат необходимые компетенции по созданию перспективных продуктов и смогут выйти на рынок креативных индустрий", - говорит гендиректор агентства Алексей Краев.

Заявки принимают по ссылке до 20 мая.

Напомним, проект Тюменской школы креативных индустрий выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив, 439 тыс. рублей. Почти 1 млн 639 тыс. рублей вложит само агентство. Примерно 200 предпринимателей Тюмени и те, кто только планирует заняться предпринимательской деятельностью, станут участниками Школы креативных индустрий. Занятия в ней пройдут в два потока.

Анжела Лебедева