200 тюменских предпринимателей станут слушателями школы креативных индустрий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Примерно 200 предпринимателей Тюмени и те, кто только планирует заняться предпринимательской деятельностью, станут участниками Школы креативных индустрий. Занятия в ней пройдут в два потока. Средства на реализацию проекта – это грант Президентского фонда культурных инициатив и средства Тюменского агентства креативных индустрий.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил гендиректор ТАРКИ Алексей Краев.

"Первый поток обучающийся в школе начнет обучение в мае-июне, второй - в сентябре- октябре. Каждый поток рассчитан на 72 часа занятий, включая время на самостоятельную работу. Будет возможность как очного, так и online участия. Точное расписание занятий и место их проведения будет анонсировано дополнительно. Занятия пройдут в различных местах, в том числе на базе Тюменского государственного университета, учреждений культуры. Отдельные занятия - на территории предприятий и организаций – представителей креативных индустрий", - говорит Краев.

Вести занятия в школе будут сотрудники Тюменского агентства развития креативных индустрий, Тюменского государственного университета, предприниматели и партнеры из регионов страны. Программа школы – это темы управления в креативных индустриях. Отдельно ученики школы рассмотрят построение технологических цепочек и сетей в креативных индустриях, методы вывода товара на различные рынки.

"Креативные индустрии требуют сильных управленцев, во многом этому и посвящена школа. Кроме того, сегодня актуальны вопросы импортозамещения, в этом ключе крайне актуальны темы маркетинга, освоения новых рынков", - отметил гендиректор ТАРКИ.

По итогам первого конкурса 2022 года Тюменское агентство креативных индустрий (ТАРКИ) выиграло на реализацию своего проекта 439 тыс. рублей. Почти 1 млн 639 тыс. рублей вложит само агентство. По словам Алексея Краева, средства направят на аренду мест для проведения занятий, оплату работы специалистов.

Анжела Лебедева