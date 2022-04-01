  • 11 апреля 202211.04.2022понедельник
  • USD74,8501
    EUR81,7064
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

IT-компании Тюмени получат поддержку в области цифровизации города

Общество, 18:10 11 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровизация Тюмени, представление ее в виртуальном пространстве. Возможность онлайн знакомства с достопримечательностями города, приобретение тюменских товаров. Все эти направления получат поддержку Тюменского агентства креативных индустрий.

Такое решение принято по итогам встречи представителей агентства со специалистами РИО-Центра Тюменской области и предпринимателями, занятыми в сфере IT-технологий.

По словам гендиректора агентства Алексея Краева, именно этот вектор продвижения Тюмени был разработан в рамках проектной сессии Rurban creative lab, организованной в начале 2022 года Агентством стратегических инициатив.

Представителя тюменских IT-компаний рассказали об услугах, предоставляемых государством с целью содействия развитию отрасли и креативных индустрий, в том числе в части импортозамещения.

В свою очередь предприниматели представили собственные продукты, в том числе CRM-систему, образовательные платформы, продукты дополненной реальности.

"Продвижение местного продукта – одно из основных направлений деятельности нашего агентства. Любая организация может обратиться к нам за поддержкой в указанном направлении", - сказал Краев.

Для этого можно написать письмо и отправить по адресу: creativeindustry@mail.ru или обратиться в социальных сетях во ВКонтакте, Telegram.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# креативные индустрии

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:38 11.04.2022Коллектор на улице Пермякова в Тюмени отремонтируют к 14 апреля, не отключая воду в домах
18:53 11.04.2022В Тюмени на 84 станциях установили насосы для нормального давления воды в многоэтажках
18:45 11.04.2022Пункты пропуска госграницы в Тюменской области остаются на замке
18:22 11.04.2022Тюменцы в День космонавтики смогут создать личный нейроперформанс