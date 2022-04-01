IT-компании Тюмени получат поддержку в области цифровизации города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цифровизация Тюмени, представление ее в виртуальном пространстве. Возможность онлайн знакомства с достопримечательностями города, приобретение тюменских товаров. Все эти направления получат поддержку Тюменского агентства креативных индустрий.

Такое решение принято по итогам встречи представителей агентства со специалистами РИО-Центра Тюменской области и предпринимателями, занятыми в сфере IT-технологий.

По словам гендиректора агентства Алексея Краева, именно этот вектор продвижения Тюмени был разработан в рамках проектной сессии Rurban creative lab, организованной в начале 2022 года Агентством стратегических инициатив.

Представителя тюменских IT-компаний рассказали об услугах, предоставляемых государством с целью содействия развитию отрасли и креативных индустрий, в том числе в части импортозамещения.

В свою очередь предприниматели представили собственные продукты, в том числе CRM-систему, образовательные платформы, продукты дополненной реальности.

"Продвижение местного продукта – одно из основных направлений деятельности нашего агентства. Любая организация может обратиться к нам за поддержкой в указанном направлении", - сказал Краев.

Для этого можно написать письмо и отправить по адресу: creativeindustry@mail.ru или обратиться в социальных сетях во ВКонтакте, Telegram.