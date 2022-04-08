В Тюмени создаются комфортные условия для развития креативных индустрий

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сегодня Тюмень — комфортный город для развития креативных индустрий. В областной столице ждут людей, которые готовы созидать продукт, интересный горожанам и тем, кто готов потреблять его. Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал в федеральном ток-шоу — совместном проекте канала WBCMedia и ВЭБ.РФ.

"Мои коллеги, главы городов, руководители различного уровня связывают Тюмень с нефтью. Такое представление у многих людей. Город зажиточных нефтяников, суровый город по климатическим условиям. Но мы сделали ставку на город комфортный для развития креативных индустрий. На федеральном уровне была определена концепция развития крупных городов страны, которая ставит конкретные задачи по развитию креативных индустрий. Есть расхожее мнение, что это связано с "событийкой", с чем-то веселым и интересным, но это составная часть экономики", — поделился Руслан Кухарук.

По словам главы города, креативные индустрии — это создание интеллектуального продукта, который обладает высокой добавленной стоимостью. Этот продукт зачастую может быть и нематериален, но будет приносить доход не только тем, кто занимается этим видом бизнеса, но в том числе и муниципалитету от отчислений от занятых в этой сфере работников, от самого дела. Это переформатирует саму структуру экономики: от сырьевой экономики совершается переход к экономике знаний.

"Есть два фактора, которые позволили нам сделать ставку на условий и города для креативных индустрий. Прежде всего, мы заметили, что сегодня у нас есть потенциал. Тюмень занимает четвертое место по вкладу от креативных индустрий в валовый региональный продукт. Это серьезный показатель и вклад. Если быть честным, львиная доля — это компании, занимающиеся созданием научной, проектной документацией, ориентированы на нефтегазовый комплекс. Сейчас большие институты компаний, которые базируются в регионе, делают тот заказ, который позволяет насыщать экономику. Но мы замечаем, что сегодня появляется тот сегмент, который представляет медиапространство, продукты, которые представляют интерес и на международном уровне. Эта сфера расширяется с каждым годом", — добавил глава города.

В качестве примера продукта креативных индустрий он привел Фестиваль экстремальных видов спорта, зародившийся в областной столице. Изначально это было спортивное мероприятие, несколько лет назад молодежь решила выступить с самостоятельной программой в рамках празднования Дня города. Это настолько полюбилось тюменцам. Предприниматели готовы финансировать эти события. Потом событие вышло на региональный уровень. Сегодня фестиваль появляется в разных субъектах страны. По словам Руслана Кухарука, фестиваль экстремальных видов спорта — это креативный продукт, который уже перешел на фазу самоокупаемости.

Второй момент, который заставил город делать ставку на создание условий в городе для развития креативных индустрий, это то, что многие талантливые ребята уезжают в другие города, чтобы развивать собственный бизнес там. "Они говорили, что чувствуют себя в городе тесно, потому что нет площадок. Развитие креативных индустрий мы видим через развитие города. Необходимо создавать те площадки, которые будут локомотивом с запускающими проектами. Даже в рамках пилотных проектов мы выбрали несколько площадок, создающих условия для резидентов креативных индустрий, но вместе тем они меняют городов. Один из таких проектов — улица Дзержинского, на которой будет создано пешеходное пространство. Этот проект мы запустили не только в качестве той точки, которая создаст условия для горожан, но и как площадку для развития креативных индустрий", — заключил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова