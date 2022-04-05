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Площадку для работы и отдыха "Соседский центр" открыли в Тюмени

Общество, 12:37 05 апреля 2022

Соседский центр во ВКонтакте | Фото: Соседский центр во ВКонтакте

Общественная площадка "Соседский центр" ждет жителей и гостей города в тюменском микрорайоне Видный, сообщает Тюменское агентство развития креативных индустрий во ВКонтакте.

Соседский центр - это многофункциональное общественно-культурное пространство для жителей микрорайона и всех тюменцев. Центр предлагает несколько тематических площадок: коворкинг, кафе, библиотека, детская зона, танцевальный класс, прачечная, кухня, где проходят кулинарные и гастрономические мастер-классы.

Существует система лояльности. Для жителей комплекса цены ниже, для горожан - рыночные.

Соседский центр находится по адресу: ул. Николая Ростовцева 22 корпус 1.

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# креативные индустрии

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