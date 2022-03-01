Московская архитектурная школа готова провести курс для проектировщиков арт-кластеров тюменского региона

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учебные классы по проектированию арт-кластеров запускает в 2022 году Московская архитектурная школа МАРШ. При желании, если набирается курс из 12-15 человек, они могут стать выездными.

Об этом сказал директор Московской архитектурной школы МАРШ Никита Токарев во время практической сессии "Городская среда как пространство развития креативной экономики" в рамках III Градостроительного форума-выставки в Тюмени 22 марта.

"Если мы виден, что в регионе, в частности, в Тюмени есть достаточный спрос, и мы сможет набрать здесь 12-15 слушателей - команду будущего арт-кластера или нескольких кластеров - мы вполне можем провести выездной курс. Он предполагает смешанный формат: очно-заочный, дистанционно-очный, но будет организован на базе региона. У нас есть достаточный опыт проведения подобных мероприятий", - заметил Токарев.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Учебные классы для тех, кто желает создавать в стране арт-кластеры, востребованная тема, считает директор школы. И организаторы процесса заинтересованы в слушателях курсов и партнерах. Образование и обучение будет строиться вокруг реального кластера. Это несколько рабочих кейсов, которые преподаватели возьмут за основу.

Директор Московской архитектурной школы МАРШ Никита Токарев напомнил участникам практической сессии, что Тюмень уже являлась участником программы создания арт-резиденций в 2020 г., тогда это был проект мультицентра "Контора пароходства", который сегодня является одним из самых привлекательных мест – примеров развития креативных индустрий.

Напомним, Градостроительный форум в Выставочном зале продлится с 22 по 24 марта. Застройщики, представители органов власти и бизнеса обсудят актуальные темы и задачи успешного развития отрасли в новых экономических условиях.

Анжела Лебедева