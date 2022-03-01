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В Тюменской области создают дорожную карту креативных индустрий

Экономика, 16:01 10 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информагентство "Тюменская линия" и Тюменское агентство развития креативных индустрий (ТАРКИ) запускают совместный проект "Тюменская область креативная". Креативные индустрии – новый вектор развития региональной экономики. Кто относится к этому виду бизнеса, как будет развиваться это направление – будем разбираться вместе.

Дорожную карту развития креативных индустрий разрабатывают в Тюменской области. Над ее созданием работают представители разных сфер деятельности: IT, медиа, архитектура, бизнес, культура. Полноценную карту представят в июне 2022 г.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"Большое исследование креативных индустрий Тюменской области запущено. Наше агентство поработало с Агентством стратегических инициатив, они прислали нам свои предложения по развитию креативных направлений. Мы уже на месте предметно изучаем каждое, рассматриваем с точки зрения применения, корректируем, общаясь со специалистами той или иной сферы", - говорит Краев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменское агентство развития креативных индустрий (ТАРКИ) образовалось в конце 2021 года. Офис разместился в меблированном доме Федора Лошкомоева по ул. Володарского, 24, который был построен в 1910 году. После ремонта здесь состоится открытие первого в Тюмени креативного пространства - флагманского на ул. Дзержинского, которая со временем станет пешеходной. В состав агентства вошли архитектуры, IT-специалисты, медийщики, имеющие международный опыт.

По мнению Алексея Краева, спрос у креативщиков Тюменской области огромный.

"У нас есть интересные идеи от людей, которые занимаются современным искусством, у нас нет ни одного центра современного искусства, серьезного, большого. Они ищут пространства, и, как правило, не совсем стандартные. От ремесленников, людей, которые занимаются современными технологиями, VR-технологиями, мета вселенной. У многих предпринимателей нет серьезных бюджетов, но есть идеи. Мы смотрим на опыт технопарков, когда люди с идей могут получать пространство максимально дешево", - отмечает он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Специалисты креативных индустрий поддерживают тесную связь с экспертами федерального уровня – Высшей школы экономики, Rurban creative lab, Роскультцентра.

По итогам участия региона в проекте Rurban creative lab выделены приоритетные направления развития креативных индустрий: образование, организация событий, традиционные промыслы и ремесла, медиа, IT, кино, урбанистика и дизайн городской среды.

"Мы углубляемся в каждое приоритетное направление, чтобы понять, как они работают. Мы понимаем, что для того чтобы региону претендовать на лидерство в креативных индустриях, нужна помощь экспертов внешних, которые более глубоко понимают в этом секторе экономки", - уверен директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# Алексей Краев , креативные индустрии

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