В Тюменской области создают дорожную карту креативных индустрий

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информагентство "Тюменская линия" и Тюменское агентство развития креативных индустрий (ТАРКИ) запускают совместный проект "Тюменская область креативная". Креативные индустрии – новый вектор развития региональной экономики. Кто относится к этому виду бизнеса, как будет развиваться это направление – будем разбираться вместе.

Дорожную карту развития креативных индустрий разрабатывают в Тюменской области. Над ее созданием работают представители разных сфер деятельности: IT, медиа, архитектура, бизнес, культура. Полноценную карту представят в июне 2022 г.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"Большое исследование креативных индустрий Тюменской области запущено. Наше агентство поработало с Агентством стратегических инициатив, они прислали нам свои предложения по развитию креативных направлений. Мы уже на месте предметно изучаем каждое, рассматриваем с точки зрения применения, корректируем, общаясь со специалистами той или иной сферы", - говорит Краев.

Тюменское агентство развития креативных индустрий (ТАРКИ) образовалось в конце 2021 года. Офис разместился в меблированном доме Федора Лошкомоева по ул. Володарского, 24, который был построен в 1910 году. После ремонта здесь состоится открытие первого в Тюмени креативного пространства - флагманского на ул. Дзержинского, которая со временем станет пешеходной. В состав агентства вошли архитектуры, IT-специалисты, медийщики, имеющие международный опыт.

По мнению Алексея Краева, спрос у креативщиков Тюменской области огромный.

"У нас есть интересные идеи от людей, которые занимаются современным искусством, у нас нет ни одного центра современного искусства, серьезного, большого. Они ищут пространства, и, как правило, не совсем стандартные. От ремесленников, людей, которые занимаются современными технологиями, VR-технологиями, мета вселенной. У многих предпринимателей нет серьезных бюджетов, но есть идеи. Мы смотрим на опыт технопарков, когда люди с идей могут получать пространство максимально дешево", - отмечает он.

Специалисты креативных индустрий поддерживают тесную связь с экспертами федерального уровня – Высшей школы экономики, Rurban creative lab, Роскультцентра.

По итогам участия региона в проекте Rurban creative lab выделены приоритетные направления развития креативных индустрий: образование, организация событий, традиционные промыслы и ремесла, медиа, IT, кино, урбанистика и дизайн городской среды.

"Мы углубляемся в каждое приоритетное направление, чтобы понять, как они работают. Мы понимаем, что для того чтобы региону претендовать на лидерство в креативных индустриях, нужна помощь экспертов внешних, которые более глубоко понимают в этом секторе экономки", - уверен директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Анжела Лебедева