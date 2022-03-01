III Градостроительный форум призван показать единство и силу строительной отрасли региона, считает Павел Перевалов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

III Градостроительный форум-выставка - традиционное отраслевое событие, но в этом году оно особенно важно. Именно это мероприятие призвано показать единство и силу строительной отрасли региона.

Об этом заявил на открытии мероприятия начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

"Нам предстоит за эти дни обсудить очень важные вопросы, ту непростую, но рабочую ситуацию, в которой находится строительная отрасль нашего региона, сформулировать дополнительные предложения по мерам поддержки и направлениям развития. В этом очень важно мнение тех предприятий и компаний, которые и формируют эту отрасль. Уверен, что наше общение будет очень содержательный и результативным. Всем участникам большое спасибо за то, что ведя бизнес, они смогли присоединиться к обсуждению самых острых вопросов, которые сегодня поставлены перед нами", - отметил Павел Перевалов.

Он выразил уверенность, что все предложения, сформированные на форуме, найдут отклик как в региональном законодательстве, так и с большей долей вероятности в федеральном. Потому что именно на федеральном уровне сегодня формируется огромный комплекс мер поддержки для строителей.

Отметим, на форме в течение трех дней представители строительной сферы, органов власти обсудят самые актуальные темы и задачи, которые стоят перед отраслью в новых экономических условиях.

Эксперты рассмотрят вопросы, как привлечь инвестиции и сохранить объемы в условиях пандемии и санкций, что нужно предпринять, чтобы решить нехватку рабочих рук, обсудят проблемы и перспективы подготовки кадров, импортозамещения на рынке строительных материалов.

Площадки форума станут местом сбора информации и выработки предложений по импортозамещению, дальнейшему развитию строительной отрасли.

В Тюменской области 62 застройщика возводят более 2 млн кв. м. жилья. В строительной отрасли занято около 100 тыс. жителей.

Оксана Корнеенкова