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Третий Градостроительный форум стартовал в Тюмени

Губернатор, 11:37 22 марта 2022

телеграм-канал Александра Моора

Третий Градостроительный форум "Градостроительство Тюменской области" и XXVIII специализированная выставка "Строительство и архитектура" начали работу в столице региона.

"Традиционно мероприятие вызывает большой интерес. В этот раз эксперты и участники строительного рынка обсудят вопросы взаимодействия бизнеса и власти, меры поддержки отрасли в условиях пандемии и санкций, изменения в законодательстве, нюансы комплексного освоения территорий и формирования комфортной городской среды", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

В строительной отрасли занято около 100 тыс. жителей региона. Сегодня 62 застройщика возводят более 2 млн кв. м. жилья.

"От бесперебойной и слаженной работы строительного сектора во многом зависят благосостояние и качество жизни наших земляков, а также дальнейшее развитие экономики региона", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Градостроительный форум

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