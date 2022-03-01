Третий Градостроительный форум стартовал в Тюмени

телеграм-канал Александра Моора телеграм-канал Александра Моора

Третий Градостроительный форум "Градостроительство Тюменской области" и XXVIII специализированная выставка "Строительство и архитектура" начали работу в столице региона.

"Традиционно мероприятие вызывает большой интерес. В этот раз эксперты и участники строительного рынка обсудят вопросы взаимодействия бизнеса и власти, меры поддержки отрасли в условиях пандемии и санкций, изменения в законодательстве, нюансы комплексного освоения территорий и формирования комфортной городской среды", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

В строительной отрасли занято около 100 тыс. жителей региона. Сегодня 62 застройщика возводят более 2 млн кв. м. жилья.

"От бесперебойной и слаженной работы строительного сектора во многом зависят благосостояние и качество жизни наших земляков, а также дальнейшее развитие экономики региона", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко