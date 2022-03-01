В Тюменской области работают восемь тысяч спецмашин завода ЧЕТРА

| Фото: https://www.chetra.ru | Фото: https://www.chetra.ru

Восемь тысяч единиц спецтехники завода ЧЕТРА работают в Тюменской области. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил управляющий дилерской компании "Техника" Сергей Богданов на III Градостроительном форуме-выставке, которая открылась 22 марта.

Он отметил, что объемы продаж отечественной промышленной техники только растут. Трактора, бульдозеры, трубоукладчики завода ЧЕТРА поставляют в ЮАР, Перу, Индию, Пакистан.

"Это тот продукт, который не зависит от внешней конъюнктуры и только развивается. Ориентируются на нашу технику, которую производят на заводе "Чебоксарский трактор", конечно же, российские компании. Трактора закупают "Газпром", "Сургутнефтегаз", застройщики", - рассказал Сергей Богданов.

Напомним, на форуме, который продлится три дня, эксперты рассмотрят вопросы, как привлечь инвестиции и сохранить объемы в условиях пандемии и санкций, что нужно предпринять, чтобы решить нехватку рабочих рук, обсудят проблемы и перспективы подготовки кадров, импортозамещения на рынке строительных материалов.

Площадки форума станут местом сбора информации и выработки предложений по импортозамещению, дальнейшему развитию строительной отрасли.

В Тюменской области 62 застройщика возводят более 2 млн кв. м. жилья. В строительной отрасли занято около 100 тыс. жителей.

Оксана Корнеенкова