Тюменский завод "Поревит" начал выпускать новый вид газобетонного блока

| Фото: завод "Поревит" | Фото: завод "Поревит"

Новый вид газобетонного блока повышенной плотности начал выпускать тюменский завод "Поревит". Он теплее и эффективнее аналогов. Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил технический специалист Николай Фокин на III Градостроительном форуме-выставке, которая открылась 22 марта.

Николай Фокин добавил, что свою продукцию завод изготавливает из отечественного сырья и готов отработать любые объемы.

Напомним, на форуме, который продлится три дня, эксперты рассмотрят вопросы, как привлечь инвестиции и сохранить объемы в условиях пандемии и санкций, что нужно предпринять, чтобы решить нехватку рабочих рук, обсудят проблемы и перспективы подготовки кадров, импортозамещения на рынке строительных материалов.

Площадки форума станут местом сбора информации и выработки предложений по импортозамещению, дальнейшему развитию строительной отрасли.

В Тюменской области 62 застройщика возводят более 2 млн кв. м. жилья. В строительной отрасли занято около 100 тыс. жителей.

Оксана Корнеенкова