В Тюменской области Винзилинский завод керамзитового гравия поставляет продукцию по всей России

| Фото: департамент экономики Тюменской области | Фото: департамент экономики Тюменской области

Продукцию Винзилинского завода керамзитового гравия поставляют по всей России - от Калининграда до Владивостока и в страны СНГ. Предприятие выпускает стеновые керамзитоблоки, плитку и другие строительные материалы.

Об этом сообщил главный технолог завода Сергей Мосиевских корреспонденту ИА "Тюменская линия" на III Градостроительном форуме-выставке, которая открылась 22 марта.

Как отметил Сергей Мосиевских, продукцию завода отличает в первую очередь высокое качество и доступная цена в силу своей технологии для всех потребителей.

"Даже сейчас, в условиях турбулентности, производство развивается и растет", - подчеркнул главный технолог завода.

Отметим, площадки форума станут местом сбора информации и выработки предложений по импортозамещению, дальнейшему развитию строительной отрасли. В Тюменской области 62 застройщика возводят более 2 млн кв. м. жилья. В строительной отрасли занято около 100 тыс. жителей.

Оксана Корнеенкова