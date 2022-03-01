Креативное пространство на озере Алебашево в Тюмени – это 52 тематические зоны и каскадный ручей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создание креативного пространства на озере Алебашево в Тюмени вошло в число трех приоритетных по решению АСИ. Событийный парк площадью более 25 га находится на госэкспертизе. 52 тематические зоны, каскадный ручей – все это появится на озере в течение трех-пяти лет в зависимости от того, в какой срок пройдет очистка водоема.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал идейный вдохновитель проекта креативного пространства, предприниматель Александр Андросов.

Чем будет наполнено креативное пространство "Озеро Алебашево"

- Всего 52 функциональные зоны предложили сообщества Тюмени организовать по всему периметру озера. Есть тихие, шумные зоны в экостиле, индустриальном стиле. Территория, которую мы начали осваивать еще три года назад, это, по большей части, место проведения масштабных событий, концертов, театральных представлений, фестивалей.

Каскадный ручей через все озеро будет виден из любой точки. Он будет решать несколько задач – насыщение воды кислородом, влага для прибрежных растений - ручей станет естественным фильтром для растений озера. Окончательный проект событийного парка "Алебашево" московская компания защищает перед специалистами госэкспертизы. До конца весны они дадут свою оценку.

Наша задача, чтобы в этом пространстве был большой трафик, чтобы здесь было интересно всем.

Зачем предпринимателям Андросовым потребовалось реанимировать старый водоем Тюмени

- Мы с братом решили сделать масштабней интересный проект, который остался бы после нас и был значим для города и региона.

Начиналось все с идеи организовать на Алебашево заплыв Ironman. Видел, как проходили такие соревнования в Казани, где для проведения использовали совсем небольшой водоем. А Артем в это время решил открыть досуговую площадку для предпринимателей, для проведения ивентов.

Первое, что мы сделали, выкупили контракт на аренду озера Алебашево. Нарисовали себе перспективу, что через пять лет все будет. Занялись созданием проекта, объединили вокруг себя единомышленников. Артем пообщался с инвесторами, которые уже имели опыт в этой сфере. С проектом пришли к главе города Руслану Кухаруку. Ему все понравилось, он предложил сделать локации вокруг озера, и мы тогда предложили ему заявиться на Сочинский инвестиционный форум с нашим проектом. Сформировали команду: представители власти, бизнеса, сообществ. Успешно выступили в Сочи, начали готовиться для защиты в Москве. Следующий шаг – соучастное проектирование. Встречались с тюменскими общественниками, сообществами, местными жителями, застройщиками, научными деятелями, историками. Из маленького проекта парка на 4 га по итогам всех встреч вырос проект до 25 га. Мы видели, что этот проект нужен городу, области.

На федеральном уровне из 25 финалистов конкурсного отбора мы вошли в пятерку лидеров. Проект создания креативного пространства на озере Алебашево президенту страны представила директор центра практики качества жизни АСИ Татьяна Журавлева, куратор. Он признан победителем.

Его успели представить на Международном урбанистическом форуме в Абу-Даби. На тот момент мы понимали, что существуют международные грантовые конкурсы на эти цели, но мы не могли на них заявиться, нужна было отдельная организация. На сегодня такая организация в Тюмени есть – Тюменское агентство развития креативных индустрий (ТАРКИ).

Чем жило озеро Алебашево последние три года

- Все это время озеро жило – музыканты, экологи, гонщики, поисковики, педотряды – проводили и проводят на озере свои мероприятия. Например, "Республика неугомонных" организовывает свои выпускные вечера, квесты, интерактивы для школьников.

Сейчас можно сказать, что креативное пространство на озере Алебашево работает, но в усеченной версии. На начальном этапе все началось активно, но потом вмешалась пандемия. Сообщества, которые впоследствии будут существовать в этом пространстве, уже есть.

Задача №1 – очистить и углубить озеро

- Когда мы брали озеро в аренду, уже тогда был подрядчик из Самары, который выиграл тендер на очистку озера, но он оказался недобросовестным, работы не проводились. Контракт с ним расторгли. Второй подрядчик начинал чистить, но все бросил. Тоже расторгнут с ним контракт.

Мы начали бить во все колокола. Был объявлен новый конкурс на очистку озера, прошла переоценка проекта в сторону увеличения суммы на эти цели примерно в три раза. Эти средства заложены в областном бюджете, депутаты за этот проект расхода бюджета проголосовали, поддержали. Теперь черед за региональным департаментом недропользования и экологии, который должен объявить конкурс на поиск подрядчика.

Очистка озера и строительство событийного парка – возможно в параллели

- Выходить на строительство парка станет возможным только в следующем году. Сроки строительства во многом зависят от очистки озера, но есть вероятность того, что и очистка водоема, и строительство парка пойдут в параллели. Скорее всего, это перспектива трех-четырех лет.

С приходом весны вокруг озера проведут три-четыре субботника. Первыми выйдут автогонщики. Запланирован экологический фестиваль.

В 2021 году на озере Алебашево открывали школу сапбординга, пока не зацвело озеро, потом сапы ушли на Туру. Сапстанция есть, есть желание продолжить все это. На плоту проходили занятия по йоге. Они, скорее всего, тоже будут. Кстати, вся территория озера в сезон обрабатывается от клещей.

Когда тюменцам ждать открытия нового креативного пространства

- Парк в любом случае будет, здесь вопрос времени, через три года, через семь лет. Но мы его точно увидим и прогуляемся. Наша задача – формировать культуру. Сообщества, которые будут жить в креативном пространстве у озера, будут формировать эту самую культуру. И хочется верить, что государство включит максимально рычаги и ускорит это процесс. И креативное пространство на озере станет крутым местом.

Анжела Лебедева