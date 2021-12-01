Тюменская область заняла второе место в конкурсе АСИ по созданию креативных пространств

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Тюменская область стала второй в рейтинговом голосовании, которое организовало Агентство стратегических инициатив по созданию креативных пространств. Итоги опубликованы 14 декабря на сайте единственной в России лаборатории по созданию креативных пространств – Rurban Creative Lab.

Жители Тюменской области за развитие проектов - пешеходная улица Дзержинского, событийный парк Алебашево, Базарная площадь Тобольска – отдали 6 тыс. 257 голосов. Таким образом регион вышел на вторую строчку голосования. На первом месте Свердловская область – более 7 тыс. голосов. Третья позиция – Удмуртия, четвертая – Самарская область. Всего в третий этап конкурса включили пять регионов. Голосование шло с 19 ноября по 13 декабря.

Как рассказала директор центра практики качества жизни АСИ Татьяна Журавлева, Новгородская область отмечена специальным призом – за упорство.

"Важно, что креативные пространства поддержали не только представители креативной индустрии и власти, а также местные жители. С этими площадками мы будем работать до апреля 2022 года. Каждый из победителей получит полный пакет поддержки от АСИ", - говорит Журавлева.

Всего в голосовании за выход региональных команд в третий этап Rurban Creative Lab участвовали 31 тыс. 985 жителей 28 регионов страны.

Напомним, в Тюменской области созданы и готовы к реализации три проекта креативных пространств.

По словам гендиректора Тюменского агентства развития креативных индустрий (ТАРК) Алексея Краева, на реализацию креативного пространства – Базарная площадь Тобольска – средства заложены в местном бюджете. Одним из этапов внедрения в жизнь проекта пешеходной улицы Дзержинского в Тюмени является развитие пространства Factura. Сотрудники ТАРК уже ведут переговоры с потенциальными резидентами.

Работу по выстраиванию отношений с креативным сообществом города и области, методическую поддержку тюменским креативщикам окажут эксперты лаборатории Rurban Creative Lab до 1 апреля 2022 г.

Анжела Лебедева