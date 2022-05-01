Около 200 заявок поступило для обучения в Тюменской школе креативных индустрий

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 200 заявок поступило для бесплатного обучения в Тюменской школе креативных индустрий. Прием заявок проходил с 11 по 20 мая. 100 имен – участников первого этапа школы - станут известны 26 мая.

Об этом рассказал генеральный директор Тюменского агентства креативных индустрий (ТАРКИ), организатор школы Алексей Краев.

"Мы видим интересные, крутые идеи креативного бизнеса, активностей. И мы приняли решение: если кто-то не успел подать заявку до 20 мая, но у вас есть хороший проект, вы сможете заявить о нем в поле регистрации на сайте. При отборе участников школы нам важно, чтобы деятельность, которой вы занимаетесь, относилась к креативным индустриям. У нас уже есть проекты из сферы урбанистики, архитектуры, дизайна, IT, промыслы, ремесла, по направлениям музыка и театр", - говорит он.

Второй этап школы организаторы реализуют осенью в онлайн. Вопросы по проектам, участию в школе можно задавать в группе во ВКонтакте.

Открытие первого потока школы креативных индустрий начнется в Конторе пароходства 30 мая в 12 часов.

Образовательная программа пройдет с 6 июня до 9 июля. "Посещение занятий желательно. У нас все же школа. Предусмотрены тестовые, итоговые срезы знаний. И пройти это можно только посещая максимальное число занятий, активно общаясь с педагогами. По итогам аттестации каждый получит сертификат", - сказал Алексей.

Кроме того, в День предпринимателя, 27 мая в Тюменском технопарке пройдет семинар по мерам поддержки креативных индустрий от представителей госорганов и отраслевых институтов. Специалисты расскажут о действующих формах поддержки. Данный семинар может оказаться полезным и для будущих слушателей Тюменской школы креативных индустрий.

Напомним, проект ТАРКИ поддержал Президентский фонд культурных инициатив. Помимо гранта фонда - 439 тыс. рублей, авторы вложат в проект 1 млн 639 тыс. рублей.

Анжела Лебедева