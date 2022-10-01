В тюменском "Космосе" мероприятия расписаны на весь 2023 год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда молодежного театрального центра "Космос" ищет для себя новое пространство. Проекты и программы на 2023 год запланированы в полном объеме. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал руководитель МТЦ "Космос" Александр Крестьянинов.

"Губернатор на выступлении четко дал понять, что у "Космоса" появится новый дом. Сейчас мы активно занимаемся поиском пространства. Важно отметить, что старт процедуры подготовки документации еще не означает сноса здания в следующем месяце", — сказал Александр Крестьянинов.

В 2017 году, когда МТЦ "Космос" запускали, ремонт здания был косметический. Он был сделан силами представителей самих театральных сообществ. "В любом случае в ближайшие несколько лет встал бы вопрос о необходимости капитального ремонта здания", — добавил руководитель МТЦ "Космос".

Отметим, на площадке МТЦ "Космос", открытом на базе здания старого кинотеатра, прошло более двух тысяч онлайн и офлайн событий. Мероприятия посетили более 150 тыс. человек. События в режиме онлайн собрали более 800 тыс. просмотров.

Ранее ряд СМИ сообщали о том, что здание МТЦ "Космос" пойдет под снос. Информацию разъяснили в Главном управлении строительства Тюменской области. Сейчас в городе ищут подрядчика, который должен будет предложить варианты и итоговую предпроектную концепцию размещения школы на 1 тыс. 101 учебное место, а также отдельного блока, где будет размещен вместительный актовый зал и помещения для проведения творческих занятий.

Культурно-образовательный центр хотят возвести в районе улиц Рижской и Республики, где располагаются старые здания школы № 7 и МТЦ "Космос". В ГУС Тюменской области заверили, что решение о сносе существующих зданий не принято и вопрос об этом пока не стоит. По условиям контракта подрядчик должен будет представить предпроектную концепцию в мае 2023 года.

Инна Пахомова