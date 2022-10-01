В Тюмени оценят возможность строительства образовательного центра на месте школы № 7 и "Космоса"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подрядчик оценит потенциал участков Тюмени под школой № 7 и центром "Космос" для строительства современных объектов. На эти цели из областного бюджета выделено 3,9 млн рублей. По условиям аукциона организация должна провести предпроектную проработку возможности строительства культурно-образовательного центра в районе улиц Рижской и Республики, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В ведомстве отметили, что здания школы № 7 и молодежного театрального центра "Космос" нуждаются в комплексном капитальном ремонте, поскольку построены в середине XX века. Победитель аукциона должен предложить варианты и концепцию размещения школы на 1 тыс. 101 учебное место (существующее здание рассчитано на 435 школьников), а также отдельного блока с вместительным актовым залом и помещениями для занятий по актёрскому мастерству, танцам и другим видам творчества. Предполагается, что он расположится на ул. Республики и будет соединен со школой тёплым переходом. В рамках подготовки концепции будет проработан вопрос об использовании в новом здании элементов дизайна МТЦ "Космос".

"Чаще всего при строительстве школ в Тюменской области в отдельный блок выносятся спортивные залы, а актовый зал располагается в основном здании. В данном случае проектировщики проработают вопрос пересмотра концепции с созданием отдельного блока для организации дополнительного образования и досуга с учетом истории этого места", - прокомментировал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

По его словам, это не простая задача и подрядная организация должна ответить на вопрос, удастся ли, соблюдая современные нормы градостроительства, разместить на участках школу и культурный центр, полноценные физкультурно-спортивные зоны с хоккейным кортом и с баскетбольными площадками.

Также в Главном управлении строительства отметили, что решение о сносе существующих зданий не принято. Концепцию компания, которая выиграет тендер, должна предоставить в мае 2023 года.