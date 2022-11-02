Тюменские предприниматели из сфер дизайна и медиа пройдут обучение и найдут инвесторов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Пятнадцать предпринимателей Тюменской области из сферы дизайна, цифровых систем, медиа, визуального, прикладного искусства, архитектуры, моды и организации событий начали обучение в "Акселераторе креативных индустрий". Образовательный интенсив продлится два месяца, после чего участники представят свои проекты потенциальным инвесторам.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"От предпринимателей на акселерационную программу поступило свыше двадцати заявок, было три этапа отбора: собеседование по телефону, анкетирование и собеседование офлайн. У каждого из пятнадцати прошедших отбор годовой оборот бизнеса составляет от двух до пяти миллионов рублей и есть стратегический план на дальнейшее развитие деятельности. В качестве экспертов мы пригласили успешных предпринимателей Тюмени, годовой оборот которых превышает оборот участников в два–три раза", — прокомментировал он.

С экспертами участники интенсива проработают свои проекты, составят финансовую модель и бизнес-план, узнают, как выстраивать продвижение в социальных сетях, освоят методики управления персоналом. Кроме работы с наставниками образовательная программа включает домашние задания и нетворкинг. Акселератор завершится встречей с инвесторами 23 декабря.

Организаторами "Акселератора креативных индустрий" являются Тюменское агентство развития креативных индустрий и Тюменское региональное отделение "Опора России".

Вера Коршунова