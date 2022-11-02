Фуд-фото, абстракция, бионика: конкурс креативной фотографии проведут в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием работ на Международный конкурс креативной фотографии International Creative Photo Contest 2022 начнется 5 ноября. О концепции конкурса рассказали на пресс-конференции его организаторы — представители Тюменского дома фотографии и Тюменского агентства развития креативных индустрий.

"Есть много определений креативной фотографии, одно из них — это когда при помощи синтеза различных технологий передаются чувства с использованием знаний о качественной съемке Конечно, нужно уметь фотографировать, с другой стороны, мы не вправе кого-то ограничивать. Иногда случайный кадр становится шедевром. Аналог нашего мероприятия подобного рода, на который стоит равняться, это фестиваль креативной фотографии, который проводится в Сиене. Какие-то вещи как ориентир мы брали с них, но это не калька, у нас свои свои подходы", — рассказал директор Тюменского дома фотографии Сергей Фирцев.

На конкурсе International Creative Photo Contest 2022 пять номинаций: красота (мода, ню, свадебное фото), технологии будущего (архитектура и строительство, искусственный интеллект, бионика, здравоохранение, экология), природа (пейзаж, дикая природа), эксперимент (абстракция, концепт), товар/реклама (предметная съемка, фуд-фото).

Регистрационный взнос для участников составляет от 400 до 2000 рублей в зависимости от количества выбранных номинаций. В каждой номинации один участник может представить до пяти работ. Часть средств, поступивших от сборов конкурса, направят на поддержку одаренных детей в области фото и мультимедиа.

По словам Сергея Фирцева, каждую номинацию будет курировать авторитетный партнер. Так, в номинации "Технологии будущего" им стало Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов.

Прием заявок на конкурс продлится до 23 января 2023 года, результаты объявят 3 февраля 2023 года. Церемонию награждения победителей и открытие итоговой выставки планируется провести до 15 марта. Для участников конкурса гостей выставки пройдет серия мастер-классов и творческих встреч.

Официальные партнеры конкурса — Агентство туризма и продвижения Тюменской области и Ассоциация фотографов "Евразия". Следить за новостями и условиями конкурса можно в группе Тюменского дома фотографии ВКонтакте.

Вера Коршунова