Тюменский проект M’uzLab возглавил Топ-10 творческих резиденций от журнала Forbes

| Фото: сообщество "M'uzLab - лаборатория для музыкантов" во ВКонтакте | Фото: сообщество "M'uzLab - лаборатория для музыкантов" во ВКонтакте

Зародившийся в Тюмени проект M’uzLab возглавил рейтинг творческих резиденций, составленный популярным журналом Forbes, сообщает департамент культуры Тюменской области.

30 музыкантов со всей России и ближнего зарубежья участвовали в IV лаборатории с 7 по 9 октября. Эксперты отобрали их из 190 заявок. За три дня они сочинили песню, аранжировали и представили на концерте закрытия лаборатории в "Конторе пароходства". Уникальность M'uzLab — коллаборация артистов, которые работают в разных жанрах и направлениях, и до приезда в Тюмень никогда не были знакомы. Эксперт, сонграйтер, саунд-продюсер, аранжировщик Егор Сесарев отметил, что Тюмень и лаборатория M'uzLab – самый теплый, домашний и уютный музыкальный кемп, только благодаря такой атмосфере можно создать поистине классные песни.

"В любом уголке России, и за ее пределами, есть артисты, которые когда-то познакомились в Тюмени, создали творческий продукт, подружились, поделились опытом. И в какой бы город России мы не приехали, мы знаем – здесь нас встретят, везде есть "наши люди!", — рассказала создатель и идейный вдохновитель лаборатории Сюзанна Иванова.

IV лаборатория для музыкантов M'uzLab состоялась благодаря поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура" и программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".