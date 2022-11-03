Единый световой дизайн-код предложили внедрить на гостевых улицах Тюмени

| Фото: Тюменское развитие креативных индустрий | Фото: Тюменское развитие креативных индустрий

Идеи по внедрению единого дизайн-кода световых вывесок и архитектурной подсветки, навигации с использованием систем освещения, в том числе проекционных, выдвинули участники сессии по вопросам световой среды гостевых улиц Тюмени, которая состоялась в "Конторе пароходства".

Также поступили предложения по совершенствованию освещения на отдельных участках центра города.

Как сообщили в Тюменском агентстве развития креативных индустрий, обсудить актуальные проблемы пришли архитекторы, урбанисты, представители органов местного самоуправления, инженеры, предприниматели и заинтересованные горожане. Под руководством экспертов участники разработали рекомендации по развитию системы освещения в областной столице.

Опытом работы в данной сфере поделились технический эксперт СТК МТ "Электро", светодизайнер, победитель международных премий Василий Тарасенко, архитектор тюменского агентства развития креативных индустрий Елена Мальцева и психолог центра "Семья" Джамиля Достовалова.

"Основное внимание респонденты уделяли внедрению уникальности и символики в город. Полученные результаты трех блоков войдут в предпроектное исследование, которое найдет практическое применение в концепции освещенности гостевых улиц Тюмени", — прокомментировала Елена Мальцева.

Поделиться своими идеями по развитию системы освещения в городе можно дистанционно, отправив письмо с предложениями на почту: creativeindustry@mail.ru.