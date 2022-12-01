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Первая пешеходная улица Дзержинского имеет высокий экономический потенциал, уверен глава Тюмени

Общество, 18:18 01 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первая пешеходная улица Дзержинского в Тюмени, ее проект, основанный на преображении, создании новой комфортной городской среды, - это выгодный для предпринимателей продукт. Она имеет высокий экономический потенциал. Бизнес готов вкладывать средства в реставрацию домов, имеющих статус культурного наследия, других объектов, которые станут точкой притяжения для горожан и туристов.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" во время рабочего открытия пешеходной улицы Дзержинского 1 декабря.

"Перед разработчиками мастер-плана реконструкции улицы Дзержинского стояла задача наполнения ее объектами, интересными бизнесу, и теми услуги, которыми будут пользоваться жители города и туристы. Нашими экономистами сделан расчет, что после ввода улицы в эксплуатацию через пять-семь лет все затраты, которые понесли коммерческие структуры, бюджет, окупятся", - говорит глава города.

Реконструкция ул. Дзержинского началась с марта 2022 г. Ресурсоснабжающие организации полностью заменили сети, инженерные коммуникации. Основной подрядчик по благоустройству - тюменская компания "Региональные строительные технологии" - подписала контракт с администрацией города на 2022-2023 г. Но основной объём работ удалось выполнить до ноября 2022 года.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Протяженность пешеходной ул. Дзержинского составляет 700 метров. На входной группе со стороны ДК "Нефтяник" в створе с ул. Первомайской располагается павильон, в нем представлен деревянный макет квартала и экспозиция, рассказывающая об уникальных особенностях тюменской деревянной резьбы. Со стороны ул. Республики есть арт-объект "Памятник купцам", выполненный из кортеновской стали.

21 навигационная стела и 44 адресные таблицы, выполненные в едином стиле, установлены вдоль улицы. Имеются качели, беседки, открытый коворкинг, игровые зоны для детей, различные лавочки, подключена подсветка исторических зданий.

На пешеходной улице Дзержинского появится частный музей и Дом Ершова, продолжит работу мастерская семьи Шитовых. Здесь будет организовано креативное пространство, в котором талантливые мастера, ремесленники, творческие коллективы будут проводить мастер-классы, выставки, ярмарки, фестивали.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Кстати, в день рабочего открытия улицы, ведущие мастера Тюмени – отец и сын Шитовы, Вера Козлова, Марина Коба представили свои работы на выставке в Доме Буркова. Часть мастеров расположилась в палатках на улице. Самодеятельные коллективы радовали тюменцев песнями и танцами. Первые маршруты по улице проложили экскурсоводы. Глава Тюмени вручил благодарственные письма специалистам подрядной организации, инженерам, архитекторам и ремесленникам.

Напомним, на реконструкцию, модернизацию и благоустройство ул. Дзержинского из бюджета администрации Тюмени направлено 510 млн рублей. Работы по дальнейшему преображению улицы продолжатся в следующем году. Впереди у подрядчиков создание праздничной новогодней атмосферы. Гирлянды протяженностью 360 метров уже привлекают гостей. Здесь также установят семиметровую елку, организуют детские горки, ярмарочные ряды.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# комфортная городская среда , креативные индустрии , Руслан Кухарук , улица Дзержинского

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