Первая пешеходная улица Дзержинского имеет высокий экономический потенциал, уверен глава Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первая пешеходная улица Дзержинского в Тюмени, ее проект, основанный на преображении, создании новой комфортной городской среды, - это выгодный для предпринимателей продукт. Она имеет высокий экономический потенциал. Бизнес готов вкладывать средства в реставрацию домов, имеющих статус культурного наследия, других объектов, которые станут точкой притяжения для горожан и туристов.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" во время рабочего открытия пешеходной улицы Дзержинского 1 декабря.

"Перед разработчиками мастер-плана реконструкции улицы Дзержинского стояла задача наполнения ее объектами, интересными бизнесу, и теми услуги, которыми будут пользоваться жители города и туристы. Нашими экономистами сделан расчет, что после ввода улицы в эксплуатацию через пять-семь лет все затраты, которые понесли коммерческие структуры, бюджет, окупятся", - говорит глава города.

Реконструкция ул. Дзержинского началась с марта 2022 г. Ресурсоснабжающие организации полностью заменили сети, инженерные коммуникации. Основной подрядчик по благоустройству - тюменская компания "Региональные строительные технологии" - подписала контракт с администрацией города на 2022-2023 г. Но основной объём работ удалось выполнить до ноября 2022 года.

Протяженность пешеходной ул. Дзержинского составляет 700 метров. На входной группе со стороны ДК "Нефтяник" в створе с ул. Первомайской располагается павильон, в нем представлен деревянный макет квартала и экспозиция, рассказывающая об уникальных особенностях тюменской деревянной резьбы. Со стороны ул. Республики есть арт-объект "Памятник купцам", выполненный из кортеновской стали.

21 навигационная стела и 44 адресные таблицы, выполненные в едином стиле, установлены вдоль улицы. Имеются качели, беседки, открытый коворкинг, игровые зоны для детей, различные лавочки, подключена подсветка исторических зданий.

На пешеходной улице Дзержинского появится частный музей и Дом Ершова, продолжит работу мастерская семьи Шитовых. Здесь будет организовано креативное пространство, в котором талантливые мастера, ремесленники, творческие коллективы будут проводить мастер-классы, выставки, ярмарки, фестивали.

Кстати, в день рабочего открытия улицы, ведущие мастера Тюмени – отец и сын Шитовы, Вера Козлова, Марина Коба представили свои работы на выставке в Доме Буркова. Часть мастеров расположилась в палатках на улице. Самодеятельные коллективы радовали тюменцев песнями и танцами. Первые маршруты по улице проложили экскурсоводы. Глава Тюмени вручил благодарственные письма специалистам подрядной организации, инженерам, архитекторам и ремесленникам.

Напомним, на реконструкцию, модернизацию и благоустройство ул. Дзержинского из бюджета администрации Тюмени направлено 510 млн рублей. Работы по дальнейшему преображению улицы продолжатся в следующем году. Впереди у подрядчиков создание праздничной новогодней атмосферы. Гирлянды протяженностью 360 метров уже привлекают гостей. Здесь также установят семиметровую елку, организуют детские горки, ярмарочные ряды.

Анжела Лебедева