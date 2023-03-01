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В Тюменской школе креативных индустрий разработали новые программы

Экономика, 10:42 10 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Образовательная программа Тюменской школы креативных индустрий в 2023 году будет состоять из двух блоков и это главное ее отличие от прошлогодней. Специфика занятий в каждой из шести групп - индивидуальная.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"Школа будет носить управленческий и предпринимательский характеры. В первом блоке - общеуправленческом - обучающиеся разберут понятие основных подходов к ведению бизнеса. Во втором – их разделят на тематические группы - архитекторы, ремесленники, допобразование, информационные технологии, маркетинг. Специфика занятий в каждой группе будет разной, потому что запросы у классического ремесленника и специалиста информационных технологий свои", - отметил он.

Программа обучения в ТШКИ начнется 23 марта, продолжится 19 мая. Преподаватели – практикующие предприниматели – научат актуальным методам продвижения креативного продукта, построению бизнес-моделей, созданию и управлению креативной командой.

Учеников ждет практика на ведущих предприятиях региона. После окончания школы каждый станет участником клуба выпускников ТШКИ.

Зарегистрироваться на обучение можно по ссылке.

Напомним, проект "Тюменская школа креативных индустрий" в 2022 году реализовывался при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Анжела Лебедева

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# Алексей Краев , креативные индустрии

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