Команда дизайнеров из Новосибирска завоевала первое место с "Добрым ежом" на "Экофесте" в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Первое место на фестивале "Экофест" в Тюмени завоевала команда из Новосибирска — Вера и Олег Чуклай. Их арт-объект "Добрый еж" не оставил жюри равнодушным. Церемония закрытия фестиваля состоялась в Гилевской роще, в День семьи, любви и верности, 8 июля.

"Спасибо, что хорошо приняли нас: и погода, и хорошее настроение. Работали с радостью, создавали красивый объект, общались с участниками. Встреча с другими авторами стала для нас праздником. Каких-либо сложностей не было. Все — в удовольствие", — сказала Вера Чуклай после получения диплома.

На протяжении пяти дней в десяти локациях Гилевской рощи создавались экологические скульптуры из ивовых прутьев. В процессе принимали участие дизайнеры, волонтеры и просто неравнодушные горожане из Тюмени, Омска, Новосибирска, Москвы, Тольятти, Ангарска. Теперь, прогуливаясь по тенистым аллеям природного парка, тюменцы могут увидеть новые арт-объекты — бабочку, кораблик, медведя, зайца, лося, ежика, грибы, сердце, желудь, улитку.

Победителей конкурса выбирала специально созданная комиссия. Места определялись из соответствия теме фестиваля, оценивались творческий подход, оригинальность идеи, сложность исполнения и качество выполненной работы.

Второе место присудили авторам арт-объекта "Лось" Елене Бусовой из Иркутска и Алексею Засько из Москвы. Третье место досталось создателям "Бабочки" Марии Коротовских и Елене Чащиловой, представлющих тюменскую студию флористики и декора "Зелень". Этот же арт-объект получил приз зрительских симпатий. За него в сообществе фестиваля во ВКонтакте проголосовали 820 человек.

Как рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук, идея провести "Экофест" появилась у представителей экологического общества. Он отметил, что это был не просто конкурс, а целая образовательная программа с работой студий, мастер-классов, в том числе для детей. Ребята из детских лагерей специально приезжали сюда на автобусах. Дети могли не только познакомиться с авторами арт-объектов, но и в игровой форме узнать об основах экологии, поведения, направленного на сохранение окружающей среды.

"Целую неделю тюменцы, гости города имели возможность не просто посмотреть, как создаются уникальные проекты, которые потом остаются надолго. Эти скульптуры горожанам нравятся. Мы видим, как активно они фотографируются с ними, подходят к ним. Все то, что получилось, — завораживает. Хотелось всем отдать первое место, все объекты интересные и уникальные", — сказал он.

Отметим, первый "Экофест" в Тюмени прошел в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". На закрытии фестиваля также вручили благодарности главы города за помощь в вовлечении граждан в выбор дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.

Проект "Формирование комфортной городской среды" реализуется по всей стране уже третий год. С каждым годом все больше тюменцев принимают в нем участие, активно голосуя за дизайн-проекты, сказал Руслан Кухарук. Так, в 2023 году в Тюмени появятся три озелененных территорий. Сейчас они находятся в разной степени готовности. За эти локации горожане голосовали в 2022 году.

"В этом году более 90 тыс. жителей выбрали тот или иной дизайн-проект. Это пять территорий, которые мы благоустроим в 2024 году. Новое пространство появится в каждом административном округе, где можно будет отдохнуть, заняться спортом. Еще одно пространство — парк имени нашего земляка Константина Яковлевича Логунова, в следующем году исполнится 100 лет со дня его рождения. Думаю, это прекрасный подарок для ценителей детской литературы и для тех, кто читал книги про освоение севера", — заключил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова