Первый фестиваль ландшафтного дизайна "ЭкоФест" открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый городской фестиваль экологического дизайна "ЭкоФест" стартовал в Гилевской роще в Тюмени 1 июля. До 8 июля 20 талантливых флористов-дизайнеров со всей России создадут десять фигур из ивовых прутьев в технике лэнд-арт. Для этого уже подготовлены металлические каркасы, которые станут основой природных композиций.

Разные уголки любимой тюменцами природной зоны украсят скульптуры доброго ежа, медведя, улитки, зайца, бабочки, желудя, гигантских грибов, короля тюменских лесов – лося. В беседке для молодоженов создадут арт-объект сердце, также в роще появится элемент с герба областной столицы – ладья.

Через его проведение фестиваля организаторы постарались вовлечь жителей Тюмени в экологическую повестку, привлечь их внимание к вопросам охраны окружающей среды, бережного отношения к природе и животным.

Участников и гостей фестиваля приветствовал заместитель главы Тюмени, директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау.

"Фестиваль первый, фестиваль масштабный, запланировано много мероприятий, посвященных экологии. Основная задача – привлечение населения к вопросам экологии и бережному отношению к природе. Фишка мероприятия – создание талантливыми дизайнерами десяти арт-объектов из экологического материала, которые украсят Гилевскую рощу. В следующую субботу уже сможем порадоваться их открытию" - подчеркнул он.

По словам заместителя председателя Тюменской городской думы Дмитрия Осипова, горожане с готовностью откликнулись на масштабную инициативу. Он пожелал удачи конкурсантам, а жителям и гостям Тюмени – хорошо провести время и насладиться роскошью человеческого общения со своими родными и близкими. А также рассказать всем знакомым о проходящем фестивале.

О празднике в Гилевской роще рассказала депутат Тюменской облдумы Инна Лосева, которая отметила важность и актуальность проведения подобных мероприятий, которые позволяют приобщиться к культуре экологии, сделать город и жизнь его жителей ярче и интереснее.

"ЭкоФест" – это, прежде всего, семейный отдых, это связь поколений, это передача культуры грамотного поведения в экосфере от старшего к младшему и наоборот. От каждого из нас зависит, насколько чистой будет Тюмень, Тюменская область и наша страна. После проведения такого фестиваля сторонников экологии станет гораздо больше", - подчеркнула Инна Лосева.

Затем на сцену пригласили команды дизайнеров из Новосибирска, Ангарска, Омска, Томска, Тольятти, Москвы, Иркутска. Тюмень представила команда от студии флористики и декора "Зелень" – Мария Коротовских и Елена Чащилова, которые сплетут скульптуру бабочки. Создатели символов городского экодизайна пригласили зрителей прийти на свои площадки и понаблюдать за процессом. Они пообещали, что это будет интересно и увлекательно.

Жительница Лесобазы Ольга Замаруева пришла в парк с дочкой Варварой.

"Это наш любимый парк, я давно подписана на группу "Зелень" и занимаюсь йогой. Все совпало. Сегодня пришла целенаправленно на открытие фестиваля, потому что экоповестка очень актуальна. Обошли локации с заготовками под арт-объекты, посмотрели, думаю, получится здорово. Принесла с собой коврик – еще и позанимаюсь спортом на свежем воздухе. Спасибо организаторам за отличное мероприятие!" - поблагодарила девушка.

Праздник продолжила концертная программа. В 12 часов от площадки у лыжной базы началась велосипедная экскурсия "Прогулки со смыслом". А на поляне – практическая тренировка по йоге. В 12 часов 30 минут на Аллее экологов состоялась высадка деревьев, в которой приняли участие представители власти, общественных организаций и все желающие. Мастер-классы и лекции проходят в экологическом шатре у детских площадок.

С подробной программой "ЭкоФеста" можно ознакомиться здесь.

Инна Кондрашкина