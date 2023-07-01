В "Битве самоваров" жители Тобольска выберут лучшего мастера чая

| Фото: из сообщества "Базарная площадь" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Базарная площадь" во ВКонтакте

Шесть мастеров чая поспорят за звание лучшего на конкурсе "Битва самоваров" на Базарной площади в Тобольске 15 июля. Они приготовят авторские напитки, а горожане отдадут голоса за понравившиеся. Начало — в 14 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист организационно-методического центра культуры и искусств "Креативные индустрии Тобольска" Айман Макашева, участники придут со своими угольными самоварами и чаями. "Литраж мы не ограничиваем. Будет один победитель. Лучшего определим с помощью народного голосования", — сказала она.

Тоболяки смогут отдать полученные в начале конкурса жетоны участникам, которые, по их мнению, приготовили самый вкусный чай. Победителю вручат годовой запас чая со всех уголков мира и диплом.

Как отмечает Айман Макашева, в Тобольске культура чая набирает популярность. "Недавно проходил фестиваль чая. Было много участников. Более 700 человек пришли попробовать напитки на дегустацию. У нас много мастеров авторского напитка: кто-то сделает из корня одуванчика, травяные чаи, другие — татарские. Перед началом конкурса ведущий проговорит название всех чаев", — добавила специалист организационно-методического центра культуры и искусств "Креативные индустрии Тобольска".

В случае дождя участники конкурса разместятся под крышей. Организаторы позаботятся и о том, чтобы дрова были сухие. Их выдадут каждому участнику. Событие продлится до 16 часов. Ближе к концу подсчитают голоса и определят победителя. Также в программе значатся выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, концертная и игровая программы, кукольный театр.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова