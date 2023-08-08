Цветы с тюменского ковра "расцветают" на стене дома на улице Красина

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

268 баллончиков и 30 литров фасадной краски заказали для стрит-арта в виде традиционного тюменского ковра. Изображение художник и дизайнер Александра Мельникова и ее помощники наносят на стену семиэтажного дома №10 на ул. Красина в Тюмени.

Три года назад художник и дизайнер Александра Мельникова захотела сделать ковер на стене. Так как она является стрит-арт и паблик-арт художником, решила, что поверхность для нанесения изображения должна быть размером с девятиэтажный дом. Александра Мельникова поделилась идей с руководителем мультицентра "Контора пароходства" и паблик-арт фестиваля "Морфология улиц" Юлией Саначиной. Она, в свою очередь, показала городским властям. Прошло несколько лет и для создания арт-объекта предоставили стену многоэтажного дома №10 на ул. Красина.

Работа на объекте началась 2 августа. Александре Мельниковой помогают трое молодых людей-единомышленников. "Это привычное дело для нас. У нас большой опыт работы и на высоте, и над большими стенами. Этот объект в десять раз меньше, чем наш предыдущий — мы оформляли фасад рынка "Михайловский", тогда площадь была четыре тысячи квадратных метров. Для нас все идет по плану", — поделилась художник.

Александра Мельникова полагает, что финальный результат горожане увидят уже через пару дней.

Отметим, тюменский ковер является одним из культурных брендов Тюменской области. У Александры Мельниковой с этим атрибутом быта минувших лет связана небольшая история. Однажды, будучи студенткой института архитектуры и дизайна, она летела в Лондон, и в бортовом журнале самолета на английском языке открыла секцию по дизайну и увидела большую статью про тюменский ковер. Тогда ее поразило, насколько важным объектом дизайна и искусства является ковер за пределами Тюмени, России и во всем мире.

"С тех пор я начала смотреть на тюменский ковер другими глазами. У меня нет своей личной истории, но я часто слышу от местных жителей, что у них были такие ковры дома. Я родом не из Тюмени, а из Нижневартовска, поэтому с тюменским ковром меня связывает только моя профессия дизайнера. Тюменский ковер как бренд очень красивый. Он соответствует моей художественной практике в плане цветности, объема. Я думаю, ковер нужно увековечивать", — добавила Александра Мельникова.

Периодически к художникам стрит-арта подходят местные жители. Им нравится то, как преображается стена. Кроме того, в мае авторы идеи и организаторы фестиваля "Морфология улиц" встречались с жильцами многоэтажки, показывали им эскиз. Согласование рисунка на стене — обязательная часть, заключила Александра Мельникова.

Инна Пахомова