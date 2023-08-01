Кокошники из экокожи с росписью создает тюменка Валентина Карнаухова

автор Елена Делеске-Шешуева | Фото: из сообщества фестиваля "Мастера Сибири" автор Елена Делеске-Шешуева | Фото: из сообщества фестиваля "Мастера Сибири"

Кокошники из экокожи с росписью и аксессуары из разных материалов создает тюменка Валентина Карнаухова.

По словам мастерицы, творчество сопровождало ее всю жизнь, но профессиональная деятельность не была с ним связана. На дальнейшее развитие творческих способностей тюменку подтолкнуло рождение дочери. Идея создания стилизованных ободков-кокошников возникла после увлечения традициями и промыслами русской культуры.

"Вдохновляли не только русские образы, элементы традиционного костюма, но и желание осовременить головные уборы, сделать их практичными и универсальными, в то же время, сохранить уникальность продукта и создать правильные ассоциации", — поделилась Валентина Карнаухова.

Для кокошников мастерица использует различные ткани и материалы: бархат, замшу, велюр, хлопок, трикотаж, экокожу, чешский бисер и стеклянные бусины, стразы, цепи, золотные нити. Также она работает в различных техниках: бисерной, тамбурной, золотное шитье — старинный народный промысел. Особое место занимают кокошники из экокожи с росписью. Роспись выполняет профессиональный художник Светлана Хайруллина.

"Идеи возникают из потребностей целевой аудитории, популярности того или иного персонажа, сюжета. В рамках регионального контекста ввожу урало-сибирскую роспись и некоторые достопримечательности Тюмени, например, мост Влюбленных", — сказала Валентина Карнаухова.

Широкая публика впервые увидела изделия тюменки в День города. Модный показ кокошников "Мини-мода от народа" был организован совместно с руководителем проекта "Алтын-ук золотая стрела" Оксаной Стариковой в рамках фестиваля "Эхо времени". Участницы показа самостоятельно создавали образы, согласно предоставленным рекомендациям, а аксессуары в виде ободков-кокошников дополняли их. На ремесленном фестивале "Мастера Сибири", который прошел на Базарной площади в Тобольске 5 августа, показ повторили. В сжатые сроки были собраны участниц для него. Показ кокошников в Тобольске был сплошной импровизацией и неожиданностью для Валентины Карнауховой, но он получился красочным и запоминающимся.

Заказывают кокошники от Валентины Карнауховой в основном жительницы Тюмени. По словам мастерицы, они практичные, универсальные, пригодны для повседневной носки. Также поступают заказы от артистов и творческих коллективов с индивидуальным дизайном, использованием броских материалов, которые сияют и заметны со сцены.

Инна Пахомова