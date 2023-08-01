Десять паблик-артов оставили Тюмени участники фестиваля "Морфология улиц — 2023"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Десять работ появилось в Тюмени по итогам паблик-арт фестиваля "Морфология улиц". Некоторые художники выполняли арты самостоятельно, другие открывали лаборатории, в которых присоединиться к созданию того или иного объекта могли все желающие.

В 2023 году команда фестиваля от простой росписи стен и создания муралов перешла к соучастному проектированию с горожанами. Руководитель мультицентра "Контора пароходства" и проекта "Морфология улиц" Юлия Саначина отмечает, что команда делает что-то новое каждый год: "В этом году мы почувствовали, что с прошлого года у людей было непонимание по поводу того, что мы делаем и почему. Мы решили проверить это и начать создавать искусство вместе с горожанами. Вовлекаясь в проект, человек понимает философию проекта, зачем это делается".

В 2023 году темой фестиваля стал лозунг "Сокращая дистанцию". Независимый куратор, исследователь, искусствовед, научный сотрудник музея "Гараж" Екатерина Михатова из Санкт-Петербурга сказала, что для нее — это нечто игровое, экспериментальное. Организаторы и художники, действительно, пытались пообщаться с жителями, дать им возможность проявить себя. Так, автор многочастного панно с архитектурными сооружениями Тюмени, которое разместили на заборе у здания Тюменского индустриального университета, Вика Нурисламова из Москвы на четыре дня открыла лабораторию, в которой с помощью деревянных элементов и саморезов мог творить любой желающий.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Еще одним примером соучастного проектирования стала необычная работа "Цветник на Садовой улице". Вместе с 70 горожанами художник Ульяна Розина из Екатеринбурга создавала инсталляцию из нитей методом вязания и вышивки. "Мы вдохновлялись историей места. Во-первых, здесь располагалось здание гостиницы Лошкомоева. Это деревянное зодчество, в котором всегда отражены растительные орнаменты. Улица Дзержинского — это бывшая Садовая. Также я вдохновлялась выставкой народов, проживающих здесь, — татары, чуваши, мордвины. Пригласили горожан в лабораторию, чтобы они вспомнили растительные ассоциации и создать орнамент. Моя задача заключалась в том, чтобы объединить это в единую композицию и сократить дистанцию между собой и искусством, природой и городом", — поделилась Ульяна Розина.

Для арта использовали восемь км полиэфирных нитей, которые устойчивы к погодным условиям. Работа длилась восемь дней, с "Цветником" справились быстрее, чем планировали — настолько интересным оказалось участие для горожан.

Впервые на "Морфологии улиц" работала детская лаборатория. Результат этого можно увидеть на здании, где расположен офис комбината школьного питания "Центральный" на проезде Шаимском. С инициативой обновить скучный серый фасад к организаторам фестиваля паблик-арта вышли представители самого предприятия. "Мы тоже поставили перед собой цель сократить дистанцию между нами, школьниками и их родителями. Прошел классный детский мастер-класс, на котором ребята сделали аппликации на тему семьи, сокращения дистанции. потом художница из Санкт-Петербурга Анастасия Вокина все это переработала и получился единый эскиз", — сказал руководитель сектора развития комбината школьного питания "Центральный" Матвей Баженов.

На фасаде здания много разных элементов, в некоторых угадываются животные, в других — предметы. Как говорит, каждый, разглядывая поверхности, видит здесь что-то свое. Так человек соприкасается с искусством и познает себя, сказал он. Также на стене появилась надпись "С первого класса вместе", которая может стать отличной фотозоной для горожан.

Самым большим артом стала работа по мотивам традиционного тюменского ковра на стене дома по адресу: ул. Красина, 10. На фасаде можно заметить дефект, но художники во главе с Александрой Мельниковой захотели сохранить историю этой стенки: здесь раньше была пристройка, именно от нее остался этот "след". За основу было взято классическое изображение тюменского ковра. Его доработали и собрано мозаикой. "Сильно не углублялась в исследование узора. Меня интересовало, как это будет выглядеть, какую атмосферу будет передавать. Вообще традиционный ковер черный, но если посмотреть на изделия, выпускаемые сейчас, то можно встретить голубоватые, бежевые. За основу я взяла именно коричневый цвет. Вокруг кирпичная застройка, хотелось вписаться в контекст", — говорит Мельникова.

Также в городе появилась первая иностранная работа. Ее на стене здания по ул. Ленина, 29 оставил художник Жауме Молера из Барселоны. Два месяца назад он вышел на организаторов "Морфологии улиц", рассказав, что летом будет в России. Стену согласовали за три дня. Теперь на ней можно увидеть изображения фруктов — отсылка к родине автора.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Петербуржец Максим Има подарил городу две абстрактные работы — оммаж на эрмитажную картину французского автора Анри Матиса "Танец" на ул. Северной и "Super" на Циолковского. Организаторы подчеркивают, что это был фристайл: художник создавал работы без проекции, как делают многие, сразу.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Еще одна работа "Морфологии улиц" — психогеографическая карта города, основанная на личных переживаниях и эмоциях тюменцев. Ее вместе с жителями создавала Екатерина Червонных из Екатеринбурга. Работу можно изучить в мультицентре "Контора пароходства". В электронном виде карта появится позднее.

Одна работа находится на стадии завершения. Так, Полина Клешняк из Санкт-Петербурга доделывает работу над скульптурами с витражом "На языке орнамента", на которые ее вдохновила деревянная резьба Тюмени.

Инна Пахомова