Квадроцикл и мотоцикл доставили в зону СВО из Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Бойцы 40-го Гвардейского инженерно-саперного полка поблагодарили земляков за помощь в приобретении квадроцикла и мотоцикла для нужд СВО по их запросу.

Техника уже доставлена на фронт и будет использоваться для максимально оперативного перемещения между позициями. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

"Мобильная техника жизненно необходима для выполнения боевых задач. С ее помощью можно быстро перемещаться между точками, вывозить раненых с поля боя, а также подвозить боеприпасы. Скорость и маневренность — важные качества на фронте", - написал он.

Губернатор выразил уверенность, что техника будет исправно служить бойцам и поможет достичь победного результата.

Видео из ТГ-канала Александра Моора