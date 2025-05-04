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Квадроцикл и мотоцикл доставили в зону СВО из Тюмени

Губернатор, 15:10 04 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Бойцы 40-го Гвардейского инженерно-саперного полка поблагодарили земляков за помощь в приобретении квадроцикла и мотоцикла для нужд СВО по их запросу.

Техника уже доставлена на фронт и будет использоваться для максимально оперативного перемещения между позициями. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

"Мобильная техника жизненно необходима для выполнения боевых задач. С ее помощью можно быстро перемещаться между точками, вывозить раненых с поля боя, а также подвозить боеприпасы. Скорость и маневренность — важные качества на фронте", - написал он.

Губернатор выразил уверенность, что техника будет исправно служить бойцам и поможет достичь победного результата.

Видео из ТГ-канала Александра Моора

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# Александр Моор , гуманитарная помощь , мотоциклы , СВО , техника

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