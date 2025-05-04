Школьники Тюмени отправили в зону СВО 50 комплектов маскировочных сетей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школьники изготовили 50 комплектов маскировочных сетей. Вместе с бензиновыми и дизельными генераторами различной мощности, машинами, детекторами дронов и электро- и бензоинструментом, предоставленными организациями города, они доставлены на фронт.

В рамках проекта под названием "Тюмень для Победы" груз передан шести воинским подразделениям на фронте. Среди них два инженерно-саперных, два мотострелковых полка, военный госпиталь и танковый полк, сообщает канал Министерства обороны РФ "Добро-Информ".

"Особенно ценно, что тюменские школьники, их учителя и родители не остаются в стороне от этого важного дела. В машинах было много писем от детей со словами поддержки в адрес военнослужащих и добровольцев", - отмечено в сообщении.