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Пик паводка в Ишиме ожидается 5 и 6 мая

Губернатор, 21:57 02 мая 2025

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Пик паводка в Ишиме ожидается 5–6 мая. Сейчас уровень воды в реке Ишим составляет 834 см, за сутки он вырос на 26 сантиметров.

Об этом по итогам визита в муниципалитеты, находящиеся в зоне паводка, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Город Ишим стал последней точкой из запланированных сегодня для посещения. Осмотрели дамбы и насыпи. Из запланированного все сделано. Продолжаем контролировать ситуацию", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

В ближайшие несколько дней рост уровня воды ожидается в Ишиме и Ишимском районе. Александр Моор сообщил, что в рамках подготовки к паводку 2025 года был выполнен весь план мероприятий по устройству защитных сооружений. Сейчас основная задача – наблюдать за ростом уровня воды и контролировать состояние имеющихся дамб и защитных сооружений.

Глава региона выразил уверенность, чтоб паводок 2025 года Тюменская область пройдет с минимальными потерями. "На сегодня в тех населенных пунктах и муниципалитетах, где поводок есть, пока нет ни одного подтопленного населенного пункта", - добавил Александр Моор.

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# паводок

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