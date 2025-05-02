Из-за подъема воды в реке Туртас подтоплена сельская дорога в Уватском районе

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

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На 10 сантиметров поднялся уровень воды в реке Туртас в Уватском районе. По этой причине 2 мая произошло подтопление участка дороги на ул. Чебунтанской п. Туртас, сообщает администрация Уватского района.

"В результате подтопления затруднено дорожное сообщение для жителей двух домов. Угрозы жизни и здоровью людей нет", - отметили в администрации муниципалитета.

Дорожной службой установлены сигнальные вешки для обозначения ширины дороги. Ситуация находится под постоянным контролем.