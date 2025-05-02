Александр Моор работает в находящихся в зоне паводка муниципалитетах

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор 2 мая работает в муниципалитетах, которые находятся в зоне паводка. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"На месте с коллегами оценим эффективность принимаемых мер для минимизации последствий стихии", - написал губернатор.

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Напомним, накануне в Казанском районе поток воды размыл часть дороги у моста, соединяющего села Ильинка и Афонькино. Опоры и конструкция самого моста не пострадали, но подъезды к нему не выдержали стремительного напора воды. Было принято решение сваями укрепить особо уязвимую от потока сторону.

По информации администрации Казанского района, за последние сутки уровень воды в р. Ишим на гидропосту в с. Ильинка снизился на 2 см и составляет 827 см. Окарауливание дамб ведется круглосуточно.