  • 2 мая 20252.05.2025пятница
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер западный

Александр Моор работает в находящихся в зоне паводка муниципалитетах

Губернатор, 11:55 02 мая 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор 2 мая работает в муниципалитетах, которые находятся в зоне паводка. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"На месте с коллегами оценим эффективность принимаемых мер для минимизации последствий стихии", - написал губернатор.

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Напомним, накануне в Казанском районе поток воды размыл часть дороги у моста, соединяющего села Ильинка и Афонькино. Опоры и конструкция самого моста не пострадали, но подъезды к нему не выдержали стремительного напора воды. Было принято решение сваями укрепить особо уязвимую от потока сторону.

По информации администрации Казанского района, за последние сутки уровень воды в р. Ишим на гидропосту в с. Ильинка снизился на 2 см и составляет 827 см. Окарауливание дамб ведется круглосуточно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , паводок

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:55 02.05.2025Александр Моор работает в находящихся в зоне паводка муниципалитетах
15:18 01.05.2025Александр Моор: "голова" паводка сместилась в Ишимский район
12:16 01.05.2025 С Днём Весны и Труда жителей Тюменской области поздравил губернатор Александр Моор
18:44 30.04.2025Бойцы СВО поблагодарили тюменцев за новую партию помощи

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора