В Казанском районе продолжается восстановление моста на дороге Ильинка – Афонькино

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

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Пострадавший мост между селами Ильинка и Афонькино осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор 2 мая в ходе визита в Казанский район.

Глава региона сообщил, что всего на этой дороге установлено четыре моста. У двух была угроза разрушения подъездных путей. Мост у речки Прорва удалось отстоять, у второго моста в пойме реки Ишим подъезды размыло.

"Восстановительные работы уже ведутся, но из-за большого потока воды потребуется время для их завершения. Из-за этой ситуации с 3 мая планируется ввести режим регионального ЧС в четырех населенных пунктах, которые находятся за мостом", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

2 мая в районе гидропоста у села Ильинка впервые был зафиксирован спад воды — минус 2 см. Рекорд 2017 года не достигнут. Пик паводка, по всей видимости, пройден. В селе Казанском наблюдается незначительный рост уровня воды.

"Осмотрел дамбы в Казанском районе: со своей задачей они справляются, воду держат. Ни один дом, ни один объект ЖКХ в муниципалитете не пострадали. Все принятые меры сработали", - добавил глава региона.