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В Ишимском районе построили 9 км валов и насыпей для защиты от паводка

Общество, 18:31 02 мая 2025

Инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области

19 населённых пунктов находятся в зоне возможного подтопления в Ишимском районе. Учитывая опыт прошлого года, для их защиты приняты все превентивные меры, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В течение весны в муниципалитете дополнительно построены девять километров валов и насыпей. Работы находятся в завершающей стадии, убедился лично", - отметил глава региона.

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Вода в Ишимском районе будет прибывать ещё несколько дней. Мониторинг ситуации, наблюдение за состоянием дамбы и насыпи продолжатся в круглосуточном режиме.

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