В Ишиме спасают от паводка садоводов и дачников

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Семь садоводческих обществ Ишима находятся в зоне риска по паводку. С 3 мая на реке Ишим ожидается достижение отметки опасного явления (850 см) с дальнейшим подъёмом уровня воды и затоплением пойменных территорий, написал глава Федор Шишкин в своих аккаунтах в соцсетях.

Он провел встречу с жителями. "Попросил председателей СНТ провести встречи с садоводами и предупредить о паводковой ситуации, чтобы люди могли заранее позаботиться о сохранности имущества, мебели, инвентаря. Если требуется помощь одиноким пенсионерам, семьям участников СВО, инвалидам, муниципалитет её окажет, никого не бросим в беде", - заверил он.

В городской черте в зоне риска подтопления находятся садоводческие общества, расположенные за рекой: "Коммунальник", "Коммунальник-2", "Раздолье", "Заречье", "Швейник", "Машиностроитель", "Машиностроитель-2". Также есть риск подтопления СНТ "Ишимсельмаш-1", расположенного на левом берегу Ишима.

На 30 апреля уровень воды в реке Ишим составляет 789 см (+14 см за сутки).