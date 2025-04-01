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Водой подтопило два участка дороги в Абатском районе

Общество, 19:49 29 апреля 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Участки дороги Тушнолобово – Максимова - Макарова в Абатском районе подтопило из-за подъема уровня воды. Об этом сообщает главное управление строительства Тюменской области.

Под водой оказались два грунтовых участка. Их затапливает ежегодно, поскольку дорога расположена в пойменной части.

Связь с населёнными пунктами не нарушена.

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# дороги , паводок

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