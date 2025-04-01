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Уровень реки Ишим в селе Ильинка превысил отметку "опасное явление" на 15 см

Губернатор, 11:41 29 апреля 2025

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Уровень реки Ишим в районе села Ильинка Казанского района по данным на 29 апреля превышает отметку "опасное явление" на 15 см. За сутки вода прибыла на 12 см, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"На кадрах с дронов, которые получаю каждый день, хорошо видно, что воды стало значительно больше. Местами река вплотную подошла к дамбам и насыпям, которые защищают населенные пункты. По прогнозам метеорологов, в Казанском районе будет превышен уровень 2017 года. Тогда, напомню, в Ильинке вода поднялась до 835 см", - сообщил глава региона.

Александр Моор отметил, что пик паводка еще впереди. Мониторинг обстановки ведется в постоянном режиме.

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# Александр Моор , весеннее половодье , паводок

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