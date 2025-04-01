Автоматизированный комплекс мониторинга паводка установили в Ишиме

| Фото: Telegram-канал Александра Моора (архив) | Фото: Telegram-канал Александра Моора (архив)

Автоматизированный комплекс мониторинга паводковой обстановки установил "Ростелеком" в Ишиме. Оборудование смонтировано на мосту через реку в микрорайоне Киселёвка, сообщают в пресс-службе провайдера.

Для наблюдения за уровнем воды мастера смонтировали на металлической основе моста бесконтактный ультразвуковой датчик. Устройство измеряет расстояние от моста до поверхности реки, посылая ультразвуковые волны. Эти сигналы отражаются от глади воды и возвращаются обратно, позволяя определить и фиксируя уровень затопления в конкретный момент времени.

В случае превышения пороговых значений устройство отправляет сигнал на пульт региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) единой дежурно-диспетчерской службы Ишима.

"Благодаря комплексу мониторинга уровня воды повысится скорость получения важной информации ответственными лицами и населением Ишима, что важно в период паводка для принятия оперативных решений. При пиковом значении устройства мгновенно передадут сигнал на муниципальные пульты управления, которые, в свою очередь, автоматически доведут информацию до ответственных лиц", - отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Цифровое решение пока запущено в пилотном режиме. Инновационная технология отвечает современным стандартам и поможет решить ряд задач, связанных с мониторингом состояния водных объектов и точностью прогнозирования аварийных ситуаций, уверен директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелекома" Александр Каменских.