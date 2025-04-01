В Казанском районе из-за паводка ограничили движение транспорта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение для пассажирского и большегрузного транспорта ограничили на 2 км автодороги Казанское - Малые Ярки из-за подтопления проезжей части, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

На месте несут службу наряды ДПС. Трасса связывает несколько населенных пунктов Казанского района: д. Малые Ярки, с. Пешнево, д. Боровлянка и д. Копотилово. Объезд возможен по полевой дороге через с. Афонькино.

Госавтоинспекции рекомендует водителя следовать указаниям дорожных знаков и быть внимательнее при проезде участка, залитого водой.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области