В Тюменской области в Казанском районе введен режим ЧС из-за паводка

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Далее в сюжете В Казанском районе из-за паводка ограничили движение транспорта

Из-за паводка в Казанском районе введен режим ЧС. Сегодня утром на реке Ишим у села Ильинка был превышен уровень отметки "опасное явление". За сутки вода поднялась сразу на 12 см – до 803 см.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

По словам главы региона, режим ЧС позволяет более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидировать последствия, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов.

В целом интенсивность паводка на реке Ишим выросла. Так, в селе Казанском за сутки – плюс 21 см. Из-за подтопления рассматривается возможность закрытия движения грузового и пассажирского транспорта на автодороге с. Казанское – д. Малые Ярки – с. Пешнево. Будет организован объезд.

Все дамбы и земляные насыпи, возведенные для защиты населенных пунктов, – в порядке, их состояние под постоянным контролем. Есть хороший запас по высоте защитных сооружений.

"Пик паводка – впереди, возможно достижение и даже превышение отметок 2017 года. На завтра синоптики выпустили штормовое предупреждение. Сильный ветер, снег с дождем. Поэтому необходимо организовать круглосуточное окарауливание дамб и насыпей. Главное – сберечь жизни и здоровье людей, а также минимизировать экономический ущерб", - заключил Александр Моор.