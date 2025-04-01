  • 28 апреля 202528.04.2025понедельник
  • USD82,6549
    EUR94,3593
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер восточный

В Тюменской области в Казанском районе введен режим ЧС из-за паводка

Губернатор, 12:14 28 апреля 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Далее в сюжете В Казанском районе из-за паводка ограничили движение транспорта

Из-за паводка в Казанском районе введен режим ЧС. Сегодня утром на реке Ишим у села Ильинка был превышен уровень отметки "опасное явление". За сутки вода поднялась сразу на 12 см – до 803 см.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

По словам главы региона, режим ЧС позволяет более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидировать последствия, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов.

В целом интенсивность паводка на реке Ишим выросла. Так, в селе Казанском за сутки – плюс 21 см. Из-за подтопления рассматривается возможность закрытия движения грузового и пассажирского транспорта на автодороге с. Казанское – д. Малые Ярки – с. Пешнево. Будет организован объезд.

Все дамбы и земляные насыпи, возведенные для защиты населенных пунктов, – в порядке, их состояние под постоянным контролем. Есть хороший запас по высоте защитных сооружений.

"Пик паводка – впереди, возможно достижение и даже превышение отметок 2017 года. На завтра синоптики выпустили штормовое предупреждение. Сильный ветер, снег с дождем. Поэтому необходимо организовать круглосуточное окарауливание дамб и насыпей. Главное – сберечь жизни и здоровье людей, а также минимизировать экономический ущерб", - заключил Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , Казанский район , режим ЧС

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:14 28.04.2025В Тюменской области в Казанском районе введен режим ЧС из-за паводка
12:03 28.04.2025Александр Моор поздравил сотрудников скорой подшефного Краснодона
13:16 27.04.2025Тюменские компании отремонтируют 47 лифтов в домах Краснодона
12:26 27.04.2025Александр Моор: в регионе сохранили все меры финансовой поддержки предпринимателей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора