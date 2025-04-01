В Казанском районе движение по муниципальной дороге перекрыли из-за половодья

| Фото: из Telegram-канала главы Казанского района Татьяны Богдановой | Фото: из Telegram-канала главы Казанского района Татьяны Богдановой

Из-за подъема уровня воды перекрыли движение по дороге от с. Казанского до д. Малые Ярки в Казанском районе. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На подтопленном участке установили запрещающие знаки, дежурит наряд дорожно-патрульной службы. Проехать в деревню можно по грунтовым и полевым дорогам.

Вместе с тем, подъем воды, ухудшение погоды повлияли на состояние дороги на участке между селами Ильинка и Афонькино. Размывается подъезд к мосту на автомобильной дороге Афонькино – Усово - Сладково. Ночью на месте работали дорожные службы. Специалисты компании ТОДЭП подняли переходные плиты, отсыпали повреждённый водой участок грунтом, железобетоном, бутовым камнем. Сохранить транспортное сообщение с населёнными пунктами удалось. Работа продолжается.