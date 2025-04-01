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140 тонн бутового камня завезли для укрепления дороги у моста в селе Казанского района

Общество, 18:34 29 апреля 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

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140 т бутового камня завезли для подсыпки дороги у моста в с. Афонькино Казанского района. Специалисты, в том числе и компании ТОДЭП, работают на объекте круглосуточно, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Основная задача - сохранить наземное транспортное сообщение между селами Ильинка и Афонькино Казанского района.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

29 апреля, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что за сутки уровень реки Ишим в районе села Ильинка на 15 см превысил уровень отметки "опасное явление", пик паводка еще впереди.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

В настоящее время в связи с подъёмом воды перекрыты: участок трассы от села Казанского до деревни Малые Ярки. Здесь установлены запрещающие знаки, продолжает дежурить наряд ДПС. А также дорога Казанское - Копотилово - Синицына.

Из-за паводка в Казанском районе 28 апреля ввели режим ЧС.

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# берегоукрепление , Казанский район , паводок , ремонт моста

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