140 тонн бутового камня завезли для укрепления дороги у моста в селе Казанского района
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140 т бутового камня завезли для подсыпки дороги у моста в с. Афонькино Казанского района. Специалисты, в том числе и компании ТОДЭП, работают на объекте круглосуточно, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Основная задача - сохранить наземное транспортное сообщение между селами Ильинка и Афонькино Казанского района.
29 апреля, губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что за сутки уровень реки Ишим в районе села Ильинка на 15 см превысил уровень отметки "опасное явление", пик паводка еще впереди.
В настоящее время в связи с подъёмом воды перекрыты: участок трассы от села Казанского до деревни Малые Ярки. Здесь установлены запрещающие знаки, продолжает дежурить наряд ДПС. А также дорога Казанское - Копотилово - Синицына.
Из-за паводка в Казанском районе 28 апреля ввели режим ЧС.