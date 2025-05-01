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Потоком воды в Казанском районе размыло подъезды к мосту между сёлами Ильинка и Афонькино

Общество, 16:39 01 мая 2025

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Поток воды в Казанском районе размыл часть дороги у моста, который соединяет сёла Ильинка и Афонькино. Опоры и конструкции самого моста не пострадали, но подъезды к нему не выдержали.

Как рассказал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор, дорога в этом месте выступает в качестве дамбы: перепад по разные стороны моста составляет около полуметра.

В настоящее время дорожники уже восстанавливали подъезды, они ссыпали бутовый камень. Принято решение укрепить особо уязвимую от потока сторону сваями.

На месте трудятся 25 рабочих и 16 единиц доставленной из Тюмени спецтехники. Движение по мосту перекрыто. Здесь организована лодочная переправа. Расписания автобусов синхронизированы с отправлением катеров.

Отметим, что мост соединяет с. Казанское с четырьмя населёнными пунктами. Добраться туда можно в том числе по дороге со стороны Сладковского района. Продукты, в том числе хлеб, в магазины завозят оттуда.

Видео: Александр Моор в Telegram

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# Казанский район , паводок

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