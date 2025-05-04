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Тюменский Медиацентр - в числе лидеров всероссийского конкурса

Общество, 15:47 04 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Медиацентр молодежной политики Тюменской области вошел в шестерку призеров ежегодного профессионального конкурса. Тюменцы отличились сразу в двух номинациях: "PR в социальных медиа" и "Пресс-служба года".

В первой номинации команда презентовала проект "Своим примером". Представители Тюменской области рассказали о результатах работы в 2024 году, в том числе ребрендинге, особое внимание уделили опыту создания контента для родителей.

В номинации "Пресс-служба года" сотрудники Медиацентра рассказали о ключевых проектах прошлого года. В их числе областной фестиваль "Студенческая весна", информационная кампания Всемирного фестиваля молодежи в Тюменской области, проект "Навигатор возможностей" от Росмолодежи и другие.

Руководитель Медиацентра Валерия Иванова назвала награду новым стимулом к развитию.

"Она напоминает, что мы движемся в правильном направлении. Не стоим на месте, а продолжаем идти вперед, стремясь к новым высотам. Впереди нас ждут новые цели и возможности", – поделилась она.

Напомним, в 2024 году Медиацентр также становился призером с информационной кампанией Областного фестиваля "Студенческая весна" и занял третье место в номинации "Лучший PR-проект в некоммерческом секторе", пишет "Тюменская oбласть сегодня".

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# конкурс , медиацентр , молодежь

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