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Тюменским соискателям пояснили, какие сведения из резюме подлежат проверке

Общество, 16:41 04 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При устройстве на работу соискатели часто сталкиваются с проверкой службой безопасности. Эксперты портала hh.ru поделились с изданием "Вcлух.ру" основными аспектами таких проверок .

Чаще всего специалисты проверяют подлинность документов, кредитную историю и отсутствие судимости. Дополнительно изучают социальные сети кандидата и запрашивают рекомендации от прежних работодателей.

Особенно внимательно относятся к кандидатам на позиции в госсекторе, финансовых организациях, компаниях IT-индустрии, банках и структурах обороны. Здесь важно исключить риски утечки конфиденциальной информации и обеспечить безопасность корпоративных активов.

Для дополнительной проверки некоторые организации применяют полиграф. Закон допускает их использование, но процедура требует предварительного согласия кандидата и обработку личных данных. Вопросы для тестирования заранее предоставляют кандидату, они должны касаться исключительно профессиональных обязанностей — личные темы в таком тестировании затрагиваться не должны. Также нельзя спрашивать о вероисповедании, состоянии здоровья и политических взглядах.

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# работа , соискатели

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