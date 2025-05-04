Более 800 кубометров дождевой воды откачали с улиц Тюмени за ночь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

9 мм осадков выпало в Тюмени с 1 по 4 мая - 20 % месячной нормы. Последствия дождя дорожные специалисты откачивают с городских улиц в две смены. Только за минувшие сутки с дорог убрали 838 куб. м воды, сообщает городская администрация.

Техника работала на ул. 50 лет Октября, Ветеранов труда, Ватутина, Калинина. Места застоя воды фиксируют квартальные и оперативно передают профильным службам. Сообщить адреса, где остались большие лужи, можно по тел. 29-75-53 или в диспетчерскую подрядчика: 68-32-34.

Кроме 23 водооткачивающих машин, в уборке областного центра ко Дню Победы задействованы 159 единиц спецтехники, трудятся 210 рабочих. Они приводят в порядок проезжую часть, бордюры, урны, дождеприемные решетки.